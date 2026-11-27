Uşak'ta kazada yaralanan 21 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Uşak'ta otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Nazar Ersidar, tedavi gördüğü hastanede 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş: 27 Kasım 2026 - 15:54 Güncelleme:
Uşak'ta otomobilin çarptığı 21 yaşındaki genç kadın, hastanede verdiği 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDU
İHA'da yer alan habere göre kaza; 31 Ekim günü Sivaslı-Uşak kara yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y.A. (24) idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçen Nazar Ersidar'a (21) çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazar Ersidar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
REKLAM
27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Ersidar, 27 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ