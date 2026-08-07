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        Avcılar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 12 şüpheli adliyede

        Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, 2022 yılı asfalt ihalesinde yaklaşık maliyetin usulsüz şekilde artırılarak kamu zararına neden olunduğu iddia edilirken, şüphelilerin savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Avcılar belediyesinde 12 şüpheli adliyede

        Avcılar Belediyesi'ne yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        13 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı Avcılar ilçesi asfalt imalatları ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmaksızın yüksek teklif alınarak ihale maliyetinin artırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

        Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, sabah saatlerinde Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        Şüphelilerin ilerleyen saatlerde savcılık ifadelerine başlanması beklenirken, soruşturma sürüyor.

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