Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında nöbetçi hakimliğe sevk edilen 44 şüpheliden Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinde 44 şüphelinin sorgusu yapıldı.

Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin'in de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Ankara Batı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.

Sorgu tutanağında şüpheliler hakkında "zimmet, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

HAKİMLİK TUTUKLAMA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, 4 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu değerlendirilmesine rağmen mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin adli kontrol tedbirleriyle bertaraf edilebilecek olması ve tutuklamanın ölçülü olmayacağı gerekçeleriyle tutuklama taleplerinin reddedildiği belirtildi.

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Bu kapsamda A.C., İ.A., P.Ö.K. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her haftanın cuma günü oturdukları yere en yakın kolluk birimine başvurma yükümlülüğü getirildi.

Hakimlik, diğer şüpheliler yönünden ise MASAK verileri, HTS kayıtları, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ifadeleri, ihbarlar ve bazı şüpheliler yönünden ses ve tape kayıtları gibi delilleri değerlendirdi.

Beşikçioğlu yönünden MASAK verileri, Sayıştay raporu, etkin pişmanlık ifadeleri ve müşteki ifadeleri; Kerimoğlu yönünden ise MASAK verileri, HTS kayıtları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ifadeleri, Sayıştay raporu ve ihbarların delil olarak gösterildiği kararda, Zengin yönünden HTS kayıtları ve müşteki ifadelerine yer verildi.

Kararda, söz konusu şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, isnat edilen suçların CMK kapsamında katalog suçlardan olduğu, beklenen ceza miktarı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına hükmedildi.

Kararın ardından şüphelilerin tutuklama kararına itiraz hakkının bulunduğu da tutanağa geçirildi. Böylece tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 44 şüpheliden 40'ı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.