İçişleri Bakanlığınca, 31 ilde "göçmen kaçakçılığı ile mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'inin tutuklandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları, asayiş, otoyol ve komando timlerince 31 ilde karadan operasyonlar yapıldığı ifade edildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 33 şüpheliden 21'inin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 12'sinin hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 83 araç ile 11 bot ve bot motorunun da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi, insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.