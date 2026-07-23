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        Haberler Gündem 3. Sayfa Masaj salonuna operasyon: 10 gözaltı!

        Masaj salonuna operasyon: 10 gözaltı!

        Ankara'da fuhuş yaptırıldığı tespit edilen spa ve masaj salonlarına yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Masaj ve spa salonlarının mühürlenerek kapatılması için işlemi başlatılırken, salonlara idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:25 Güncelleme:
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        Masaj salonuna operasyon: 10 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından masaj salonu ve spa adı altında fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

        ÖZEL ODALARDA FUHUŞ TESPİT EDİLDİ

        İnternet üzerinden reklam veren spa ve masaj salonlarının, telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiği, çete tarafından otellerin içinde bulunan masaj salonlarının özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı ve yaptırıldığı tespit edildi.

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        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ankara Emniyet Asayiş Şube Ahlak Büro tarafından fuhuş çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

        Operasyon yapılan spa ve masaj salonlarının mühürlenerek kapatılması için işlemi başlatılırken, salonlara idari para cezası uygulandı.

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