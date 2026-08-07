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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir

        Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir

        Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den seçilen 232 belediye başkanının istifa ettiğini, büyük çoğunluğunun ise Yeni Parti'ye üyelik işlemlerini tamamladığını açıkladı. Tüzün, ay sonuna kadar Yeni Parti'ye geçen belediye başkanı sayısının 300'ü aşmasını beklediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        '232 belediye başkanı CHP'den ayrıldı'

        Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Bugün, bu saat itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Yeni Parti'mize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır." dedi.

        Tüzün, Meclis'teki basın toplantısında, partisinin yerel yönetimler ilkelerinin gelecek günlerde paylaşılacağını belirtti.

        Yerel seçimlerde CHP'den seçilen çok sayıda belediye başkanının partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını bildiren Tüzün, "Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde CHP'li belediye başkanı kalmamıştır." diye konuştu.

        CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin istifa edip Yeni Parti'ye üyelik için başvurduğunu söyleyen Tüzün, "İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme yapıp karar verecektir. Bir tek Adıyaman Belediye Başkanımız sevgili Abdurrahman Tutdere CHP'de kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de bizler saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Partisine geçme aşamasındaki belediyeler hakkında bilgi veren Tüzün, "Büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanı, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanı ve 50 belde belediye başkanı istifa etmiştir. Bugün, bu saat itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Yeni Parti'mize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır." dedi.

        Tüzün, Yeni Parti'ye geçmek için CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısının ay sonu itibarıyla 300'ü geçeceği tahmininde bulunduklarını söyledi.

        Bir gazetecinin "Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı" sorusuna Tüzün, "Büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir." yanıtını verdi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddialarının hatırlatılması üzerine Tüzün, "Sosyal medyada, yazılı basında bu isimleri duyuyoruz ama kendilerinin böyle bir açık ve net bir ifadesi, açıklaması söz konusu değildir." dedi.

        Tüzün basın toplantısını, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile birlikte gerçekleştirdi.

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