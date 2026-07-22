İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin liderleri Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, bir kere rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı’nın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ANKA'daki habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki resmi törenlere katıldığını belirterek, "Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin liderleri Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, bir kere rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı’nın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Dervişoğlu, Kıbrıs Harekatını başlatan Bülent Ecevit ve Necmetin Erbakan’a da teşekkür etti.

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Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yaşananları takip ettiklerini, İsrail’le ve Rum yönetimiyle askeri bir eksen ortaya çıktığını, Yunanistan'ın, Türk okullarını birer birer kapattığını, Adaları askeri üslere çevirdiğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi yönetenlerse mitinglerde mavi vatan nutukları atıyor, Yunan Başbakanına mehter marşı çaldık diye övünüyor ama kapatılan Türk okullarına cevap olarak Ruhban okulu açıyor. Ezcümle, Türkiye 2 gün sonra 103. yılına girecek olan Lozan’a yüz çeviren, onu kendince küçük gören bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kıbrıs’ta, Ege’de Türkiye’ye düşen hamaset değil, KKTC’nin tanınmasını sağlamak, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı güçlü diplomasi ve caydırıcı savunmayla korumaktır.

Kıbrıs’ı seçim meydanlarında hatırlayıp, müzakere masalarında yalnız bırakan bir anlayış milli siyaset üretemez. 1974’ün bize bıraktığı ders açıktır: Milli irade, milletin hakkını pazarlığa açmama iradesidir. Vatanı kupon arazi görmemektir. Kıbrıs’ın egemenliğiyle kumar oynamak değil, o egemenliği can pahasına korumaktır. Cennet bir vatan kılabilmektir."

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"GAZİLER HAKLARINI ARAMAK ZORUNDA KALIYOR"

Güvenpark'ta hak arayan er şehit yakınları ve gazileri hatırlatan Devrişoğlu, "13 Temmuz’dan beri Ankara Güvenpark’talar. Eylemdeler. Düşünün Türkiye’nin gazileri haklarını aramak zorunda kalıyor" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, Güvenperk'ta yaptığı ziyarette, teröristbaşı ile yürütülen pazarlığın bir tesadüf olmadığını gördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu iktidarın hiçbir şey umurunda değil. Genci, yaşlısı, işçisi, işsizi, gazisi… Terör pazarlıklarına şehitlik ve gazilik üzerinden kılıf dokuyorlar, ama iş o kahramanların hakkını teslim etmeye gelince kapı kapı dolaştırıyorlar. Teröristin namlusundan çıkan kurşun, rütbeye göre hedef seçmiyor. Aynı mayın, subayla eri birbirinden ayırmıyor. Fakat mevzuat hazretleri, vatan için aynı bedeli ödeyen evlatlarımızı farklı statülere ayırıyor.

"HULİSİ BEY SANA SÖYLÜYORUM..."

Bol sıfatlı Hulusi Bey, sana söylüyorum sana! Bağımsız Kürdistan lazım diyen, Filistinlileri Nazilere benzetecek kadar delirmiş Amerikan gazisini 8 bin kilometre ötede ziyaret ediyorsun da Meclis'e 800 metre mesafede, Güvenpark’ta hakkını arayan Türk gazilerini görmüyor musun?

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1200 er şehit ailesinden, 3800 er gazimizden bahsediyoruz. İktidarın onlara eşit statü vermek için bulamadığı kaynak, itibardan tasarruf etmeyen saray düzenine de faize de fazlasıyla bulunuyor. Biz İYİ Parti olarak bu adaletsizliği giderecek kanun teklifinin hazırlığına başladık.

Terör nasıl adres ve rütbe sormuyorsa, şehitlik ve gazilik de hiyerarşiye tabi tutulamaz. Buradan iktidara sesleniyorum: Terör örgütü mensupları için özel kanun hazırlamadan önce bu vatan uğruna canını, bedenini feda edenlerin, evladını toprağa verenlerin hakkını teslim edin. Teröristlere tanımaya hazırlandığınız imtiyazları, milletin şehidinin ailesinden, gazisinden esirgemek nedir? Ayıptır, yazıktır, günahtır!"

"BİZİM SÖZÜMÜZ MİLLETİMİZİN SÖZÜDÜR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, adına "çerçeve yasa" denilen düzenlemeyi görüşmek üzere siyasi partilerden randevu talep ettiğini belirten Dervişoğlu, bu kapsamda İYİ Parti’den de randevu istediğini aktardı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz randevu, yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve Gazi Meclis’e gösterdiğimiz saygının gereğidir. Kendisinin de aynı saygıyı, taşıdığı makama göstermesini umarız. Lafla değil, Meclis'in hakkını hukukunu savunarak.

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Baştan söyleyeyim, biz bugüne kadar diyeceğimizi dedik. Bizim sözümüz milletimizin sözüdür. Sayın Kurtulmuş gelsin, söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş’un bize ne anlattığını, bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız.

Bunu niye söylüyorum, hiçbirisi açıklama yapmadı. Kapalı kapılar ardında bir işler dönüyor.... Bizi tanıdığı için, kendisi de bunu bilerek gelecektir. Çünkü bizim gizli ajandamız yoktur. Ankara’da ne söylüyorsak Hakkari’de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak, bu kürsüde de aynısını söylüyoruz."

"SUÇ ORTAKLIĞI İLE MEŞRUYET DEVŞİRMEKTİR"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, takip ettikleri kadarıyla Numan Kurtulmuş'un, hazırlanan düzenlemenin, "geçici ve sadece feshedildiği söylenen örgütün mensuplarına mahsus olacağını, bunun bir af sayılamayacağını" iddia ettiğini aktararak, "Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum, bu yaklaşım, komisyon fikrinin uzantısıdır. Suç ortaklığı ile meşruiyet devşirmektir.

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Siz, terör örgütü mensuplarına, işledikleri suçtan ve mevcut hukuk düzeninden bağımsız, özel bir yol açan düzenlemenin adını değiştirebilirsiniz ama içeriğini değiştiremezsiniz. Bilin ki biz gerçeği görüyoruz, gerçeği konuşuyoruz. Geldiğinizde de aynısını yapacağız" şeklinde konuştu.

"KAVRAMLARLA BİZE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN"

"Çerçeve yasa" denilen düzenlemeye, "Kandil’deki terör ağalarının, röportaj vererek içine ne koymak istediklerini açıkça söyledikerini" belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"'İmralı canisine özgürlük. Hazırlanacak kanunun Meclis'e gelmeden önce İmralı’ya ve PKK’ya gönderilmesini, onların görüşünün alınması'nı istiyor. 'Abdullah Öcalan’ın serbestçe yaşayıp çalışmasının önünde hukuki değil, sadece siyasi bir engel bulunduğunu' iddia ediyor. Geldiğinde Sayın Numan Kurtulmuş’a soracağım:

Siz, Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi, yoksa PKK’nın ve İmralı’nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız? Ağzına kadar gaflet ve yabancı parmağı iziyle dolu bu düzenleme fikrini, cesaret edip, Türk milletinin mi, yoksa İmralı’nın mı onayına sunacaksınız? Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın! Bu tezgaha düşmeyiz! Adına 'geçici yasa' diyebilirsiniz, 'Münhasır yasa', 'Entegrasyon yasası' veya 'barış hukuku' diyebilirsiniz.

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Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele elli bin insanın katiline kravat takıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz. Onun hükmü, sıfatı, cismi bellidir: İmralı’daki müebbetlik terör hükümlüsü, vatan hainidir, millet düşmanıdır. Elli bin canımızın katilidir.

"İTTİFAK DEDİĞİNİZ KADER BİRLİĞİ 1923 SENESİNDE KURULMUŞTUR"

Anladığım kadarıyla, devlete karşı işlenen suç diye dahiyane bir çözüm ürettiğini zannedenleriniz var. Aranızda devlet biziz oyunu oynayanlar var. Aranızda devlet oyunu oynuyorsunuz öyle mi? Bilin ki, Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenmiş suçları da affedebilecek bir iktidar yoktur.

Yeri gelmişken sormak istiyorum: Ortada zihni sinir bir tarif dolaşıyor. Neymiş efendim, 'suça bulaşmayan teröristler'. Ya, aklı başında bir Allah’ın kulu anlatsın, suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir bize söylesin. İmralı ittifakının üyeleri 'Kürt-Türk İttifakı kuracağız' diyorlar.

AKP’si, MHP’si, DEM’i, Beştepe’si, Balgat’ı, Kandil’i bir sakız gibi çiğneyip duruyorlar. Kendinizi yormayın, milletin aklını da bulandırmayın. İttifak dediğiniz, kader birliği 1923’de kurulmuştur. Adı da Türkiye Cumhuriyeti'dir."

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"HANGİ MÜSTAKBEL ANAYASA MADDESİ HANGİ ÖRGÜT TALEBİNE KARŞILIK GELİYOR"

İktidar cephesinden yapılan açıklamaların, uyarılarının ve kaygılarının haklılığını ortaya koyduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İlk günden beri söylüyoruz: Bu, 'Sal Apo’yu, al başkanlığı' pazarlığıdır. Bir AKP genel başkan yardımcısı, aynı konuşmanın içinde hem yeni anayasa ve referandumdan hem de 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırdıkları süreç için hazırlanacak çerçeve düzenlemeden bahsediyor. Dikkat buyurun, o komisyona üye gönderen partiler, onların temsilcileri falan yok.

Tek başına bir kişi çıktı Sayın Numan Kurtulmuş... Dikkat buyrun bu AKP Genel Başkan Yardımcısı 'Bazı şeyleri yapacağız ama siz anayasada değişikliğini yapmaya razı olur musunuz' diyor. Aba altından işmar ediyor. Sopa gösteriyor demiyorum. Şimdi soruyorum: hangi müstakbel anayasa maddesi, hangi örgüt talebine karşılık geliyor?

Siz Türk Milletinden neyi saklıyorsunuz? Vatandaşlık tanımı, milli kimlik, üniter devlet yapısı ve yerel yönetimler üzerinden hangi pazarlıkların zeminini hazırlıyorsunuz? Bu soruları sormak Cumhuriyete karşı namus borcumuzdur.

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"İZİN VERMEYİZ"

Anayasa, bir iktidarın ömrünü uzatmak veya bir terör örgütünün taleplerini hukuk düzenine taşımak için yapılmaz. Anayasa, Türk milletinin ortak hayat sözleşmesidir. İYİ Parti’nin bu konudaki tutumu açıktır:

Tek adam düzenini tahkim edecek, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini kalıcılaştıracak, Türk milletinin adını ve egemenliğini tartışmaya açacak, Üniter devlet yapımızı zayıflatacak hiçbir anayasa değişikliğine destek de, izin de vermeyiz. 50 yıl devlete başkaldıranları, 50 bin insanımızın kanını dökenleri iktidarınız sürsün diye ödüllendirmenize rıza gösteremeyiz. Sömürge valisi dostlarınızın ajandasını da size uygulatmayız.

Türkiye’nin ihtiyacı, mevcut keyfî düzeni yeni kelimelerle süslemek değil, kuvvetler ayrılığını, bağımsız yargıyı, hesap veren yürütmeyi ve güçlü parlamentoyu yeniden tesis etmektir.

"TERÖRİST SEVİCİLİĞİNDEN VAZGEÇİN"

Siz önce yürürlükteki Anayasa’ya uyun da Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulayın da Meclis'in itibarını iade edip, adaleti tesis edin de ondan sonra millete anayasa nutukları atın.

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İki senedir teröristlerin hukukunu güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Attığınız adımlar, vatandaşın hangi derdine çare olmuştur? Kimin hangi sorunu çözülmüştür? Vatandaşa değil, teröriste hizmet ediyorsunuz. Teröristbaşına statü ve özgürlük, avanesine, imtiyaz arıyorsunuz! Sizi uyarıyorum:

Yaşadıklarınızdan ders çıkarın. Terörist seviciliğinden vazgeçin! 'İhanetin zaman aşımı yoktur' bu sözümü de asla unutmayın."

"MESELE SUÇ EKONOMİSİNİN DEVLET OTORİTESİNE MEYDAN OKUYACAK KADAR BÜYÜMESİDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sokaklardaki çetelerin artık daha büyük organizasyonlar haline geldiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Mesele birkaç çetenin yakalanması değildir. Mesele, suç ekonomisinin devlet otoritesine meydan okuyacak ölçüde büyümesidir. Çete mafyaya, mafya kartele, kartel de kendisine siyasi veya etnik bir kılıf bulduğunda silahlı bir yapıya dönüşebilir.

İktidarın Meclis’e getirdiği kanun teklifi bile suç örgütlerinin 15 ila 18 yaşındaki çocuklarımızı tetikçi olarak kullandığını kabul ediyor. Yalnızca cezayı ağırlaştırmak yetmez. Çocukları kartellere teslim eden derin adaletsizliği ve yoksulluğu, bunu besleyen finansman ağını ve örgütlü yapıyı da dağıtmak gerekir.

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Eğer adına af demedikleri bu sözde özel hukuk düzenlemesi hayata geçirilirse, kısaca teröristler de salınırsa, cezaevlerinde yatan ve sınırlarımızın dışında bulunan PKK’lı teröristlerin önüne yeni bir kapı açılacaktır.

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMADIĞINDA TÜRKİYE İÇİN BİRER SAATLİ BOMBADIR"

Dahası, çıkardıkları varlık barışı düzenlemesiyle, her türlü paranın Türkiye’ye sorgusuz, sualsiz, vergisiz girebilmesine imkan tanımaları da bu genişleyen suç ekosisteminin ortaklık temellerini atacaktır.

Bu kişileri, hukuk önünde hesap vermeden, Türkiye’nin içine salarsanız yalnızca geçmiş suçları cezasız bırakmış olmazsınız, geleceğin güvenlik tehdidini de kendi elinizle büyütürsünüz. Bunların arasında silah, patlayıcı, sabotaj ve hücre yapılanması eğitimi almış kişiler vardır. Bunların her biri yeniden faaliyete geçebilecek potansiyel bir hücredir.

Gerekli hukukî ve güvenlik tedbirleri alınmadığında Türkiye için birer saatli bombadır. Terörist kartelin silahlı gücüne, kartel teröristin finansman kaynağına dönüşür. Bu sebeple asayiş, yalnızca sokakta devriye gezdirmek değildir. Asayiş hukukun, devlet otoritesinin ve adaletin ülkenin her mahallesinde hissedilmesidir.

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Teröristlere özel hukuk hazırlayıp, gençlerimizi; çetelerin, uyuşturucunun ve silahın insafına bırakan bir iktidar 'Terörsüz Türkiye' kuramaz. Ancak yeni suç ve şiddet odakları üretir."

"BİZ LOZAN'I İMZALAYAN AKLIN VE ŞEREFİN TAKİPÇİSİYİZ"

Dış politika ve ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Dervişoğlu, bugün birbirinden ayrı gibi görünen bütün bu başlıkların merkezinde aynı meselenin bulunduğunu söyledi. Müsavat Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin iradesiyle mi yönetilecektir? Kararları şer odaklarının talepleri veya iktidar hesapları mı belirleyecektir? Anayasayı Cumhuriyetin ihtiyaçları mı belirleyecek, iktidarın ömrünü uzatma hesabı mı? Sokağa Türkiye Cumhuriyeti mi hakim olacak, etnik kimlik istismarı yapan terör örgütleri veya çeteler mi?

Savunma politikamızı milli güvenlik ihtiyaçlarımız mı yönetecek, Trump’ın takvimi veya Moskova’nın izni mi? Bütçemiz milletin refahına mı hizmet edecek, faiz düzenine mi?

Bizim cevabımız açıktır: Devlet, kararını İmralı’ya danışmaz. Savunmasını Trump’ın takvimine bağlamaz. Bütçesini faize teslim etmez. Şehidinin annesini kapıda bırakıp, teröriste özel hukuk hazırlamaz.

Biz, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkünün yardımına koşan iradenin; Milli Mücadele’de manda ve himayeyi reddeden haysiyetin; 24 Temmuz 1923’de Lozan’ı imzalayan aklın ve şerefin takipçisiyiz. Bu devlet yeniden kendi ayakları üzerinde duracaktır.

Bu Meclis yeniden milletin iradesinin merkezi olacaktır. Türk milleti yeniden hakkına, hukukuna ve alın terinin karşılığına kavuşacaktır. Ne Cumhuriyeti pazarlık konusu yaptıracağız ne vatanı sahipsiz bırakacağız, ne de milletimizi faiz, terör ve çete düzenine teslim edeceğiz. İşte bu yüzden bayrak açtım! İYİ Parti buradadır. Cumhuriyet nöbetindedir. Türk milletinin emrindedir."