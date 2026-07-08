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        Haberler Gündem Güvenlik Sakarya merkezli 14 ilde operasyon: 25 gözaltı

        Sakarya merkezli 14 ilde operasyon: 25 gözaltı

        Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte yedek oto parça ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; hesaplarında ise 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        14 ilde operasyon: 25 gözaltı

        Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        AA'daki habere göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, internette "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak insanları mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında 203 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

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