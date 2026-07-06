Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında bir ev ateşe verildi
Şanlıurfa'da, aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin kavgasında silahlar ateşlendi. Meydana gelen olayda bir ev ile ekili tarım arazileri ateşe verildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Şanlıurfa'da, aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin kavgasında bir ev ile ekili tarım arazileri ateşe verildi.
ŞANLIURFA'DA ARAZİ KAVGASI
DHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürülen iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
1 EV VE EKİLİ ARAZİ ATEŞE VERİLDİ
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların tabanca ve uzun namlulu silahlarla karşılıklı ateş açtığı görüldü. Ayrıca 1 ev ve ekili arazi kimliği belirsiz kişi tarafından olay anında ateşe verildi.
BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.