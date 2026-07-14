Şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:19 Güncelleme:
Şarkıcı Haluk Levent’in kumarhanede çekildiği öne sürülen fotoğrafları ortaya çıktı.
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent’in bir kumarhanede rulet oynadığı öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı. Şarkıcının emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Levent'in rulet oynadığı sırada çekildiği belirtilen fotoğrafların, soruşturma kapsamında delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.
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