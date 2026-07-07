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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şile'de yasağa rağmen denize girip boğulan 3. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

        Şile'de yasağa rağmen denize girip boğulan 3. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

        Şile'de denize giriş yasağına rağmen iki ayrı noktada denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Ahmet Can Yavuz ile İsa Bodur'un cansız bedenlerine 5 Temmuz'da ulaşılırken, kayıp olarak aranan Umut Gümüş'ün cansız bedeni de bugün denizde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        2 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Suda boğulan Ahmet Can Yavuz (24) ve İsa Bodur'un (42) cansız bedenlerine 5 Temmuz günü ulaşılırken, kayıp olarak aranan Umut Gümüş'ün (25) cansız bedeni ise bugün öğle saatlerinde denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ahmet Can Yavuz
        Ahmet Can Yavuz

        YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

        DHA'daki habere göre; Şile Kaymakamlığı, 5 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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        İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İsa Bodur
        İsa Bodur

        Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı.

        Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni 5 Temmuz saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu.

        Umut Gümüş
        Umut Gümüş

        ARANAN KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Suda kaybolan Umut Gümüş'ün cansız bedeni bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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