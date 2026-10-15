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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yeni nesil suç örgütüne' 58 kentte darbe

        'Yeni nesil suç örgütüne' 58 kentte darbe

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        'Yeni nesil suç örgütüne' 58 kentte darbe

        İçişleri Bakanlığı, 58 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ortak çalışmalar yürütüldü.

        Eş zamanlı olarak 58 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 348 şüphelinin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi temin etme" ya da "tetikçilik işi yapma"ya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "suç ve suçluyu övücü", "tehdit", "hakaret", "örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları belirlendi.

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        Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalışan şüphelilerin, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 42 tabanca, 35 tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 1 dinamit lokumu, 1 uçaksavar mühimmatı ve 2 bin 865 fişek ele geçirildi.

        "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, operasyonlarda görev alan polislere ve ilgili kurumlara teşekkür edildi.

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