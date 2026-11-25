Kahreden kaza kamerada! Ters şeritte ölüm!

Sakarya'da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Talha Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kazayla ilgili s... Daha Fazla Göster Sakarya'da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Talha Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, Zeynep Asan'ın kavşakta geçiş hakkı ihlali yaptığı, otomobil sürücüsü Talha Y.'nin ise kavşağa yaklaşırken hızını düşürmediğini değerlendirildi.(DHA) Daha Az Göster