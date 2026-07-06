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        Haberler Gündem Çevre Yaban keçisini yaralayan avcıya 1.2 milyon lira ceza

        Yaban keçisini yaralayan avcıya 1.2 milyon lira ceza

        Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini vurup yaralayan yasa dışı avcıya 1 milyon 276 bin 278 TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Yaban keçisini yaraladı: 1.2 milyon lira ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta yasa dışı avcılığa suçüstü yapıldı.

        Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu.

        Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı.

        Yaralı yaban keçisi ise tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı.

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        #yaban keçisi
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