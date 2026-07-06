Yaban keçisini yaraladı: 1.2 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta yasa dışı avcılığa suçüstü yapıldı.

Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu.

Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı.

Yaralı yaban keçisi ise tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı.