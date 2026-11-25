Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre, zeytin toplamaya giden iki kuzen, sabah kahvaltısında topladıkları ısırgan ve diğer yabani otları yumurtayla karıştırarak yedi.

İHA'nın haberine göre yemekten bir süre sonra rahatsızlanan Durdane Oğmaç (55) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan kuzeni Nuran Oğmaç'ın (53) ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.