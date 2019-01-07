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İnsanların kışın da belli miktarda su tüketmesini öneren Dr. Erdal Gezer, “Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Böbrek hastalıkları tüm organları etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışması çok önemlidir.