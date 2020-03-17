2019 yılında toplamda 11 kupa ile göz dolduran Güneş Sigorta Yelken Takımı; Çanakkale Zaferi 104. Yıl Kupası, 35. Yıl Deniz Harp Okulu Kupası ve 34. Yıl Amiral Kupası (İstanbul Boğazı Kom. Kupası) yarışlarında birincilik kupalarını kaldırdı. 34. Yıl Amiral Kupası Genel Sonuç ve Heybeliada 1773 Kupası yarışlarında ise üçüncülük kazandı. Güneş Sigorta, alınan sonuçlar ile İstanbul Yelken Kulübü 2019 Yılı yarışlarını üçüncülükle tamamladı. Güneş Sigorta Yelken Takımı; Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) Yat / Yelken Yarışları kapsamında Eker Olympos Regatta Koyiçi Yarışları’nda birincilik, Eker Olympos Regatta Genel Sonuç’ta ve Moda Deniz Kulübü Kupası’nda ikincilik kupalarını kaldırdı. Karadeniz Kupası, Burgan Leasing İstanbul Cup ve Burgaz Ada Deniz Kulubü XXVll. Yıl Yat Yarışı’nda üçüncü olan Güneş Sigorta; bu başarılar ile TAYK TEB Trofesi yarışlarını üçüncülükle tamamladı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Yelken takımı başarılarından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: “ Yelken Takımımız kuruluşundan bu yana yelken sporunun Türkiye’de tanıtılmasında öncü görevler üstlenmeye ve bu faaliyetlerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Güneş Sigorta olarak; şirketimizin her bir çalışanının taşıdığı ‘takım ruhu ile birlikte başarma’ duygusunun yelken sporuna taşınması ve bu ruha sahip ekibimizin ödülle başarısını taçlandırmasıyla gurur duyuyoruz. Bize bu gururu yaşatan yelken takımımızın tüm üyelerini göstermiş oldukları başarılarından ötürü tebrik ediyorum” dedi.