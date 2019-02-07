Bu yatırımlarda istenen hıza tam olarak ulaşılamadı. Bazı şirketlerde, ortaklık yapısının değişmesine yönelik girişimler de yatırım hızını düşürdü.
İhaleleri alan şirketlerin, yeni ortaklarla yollarına devam etmesini mevzuat engelliyordu. Sorun, enerji yönetimine aktarıldı. EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne takılan güneş ve rüzgar yatırımlarının önünü açacak bir değişiklik yaptı.
Buna göre “YEKA” olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde pay devri yasağı kaldırıldı. Ön lisans sahibi şirketler, ortaklık yapısını değiştirebilecek; pay devri yapabilecek. Bu esnetme adımı, yalnızca YEKA projeleri için atıldı. Diğer santral projelerinde önlisans aşamasında hisse devri yasağı sürüyor.
Kaynaklar, yönetmelik değişikliğine ilişkin kararın yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini belirtti. Yeni düzenlemenin birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
Sektör uzmanları, Konya Karapınar'da YEKA kapsamında 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurma ihalesini kazanan Kalyon ile Güney Koreli ortağı Hanwha’nın yollarını ayırmaya karar verdiklerine işaret ederek, “Bu düzenleme, söz konusu ortaklığın sona ermesi ve yeni ortaklık yapısı kurulması için de bir çıkış yolu olacaktır” dedi.
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