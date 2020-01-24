İHA

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından bugün çok sayıda kentte güneşli hava yüzünü gösterdi. Ancak hava sıcaklıklarında değişmeyen tabloya öğleden sonra Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Adıyaman'da fırtına eklendi.

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Fırtına anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir esnafın reklam flamasını alarak iş yerine götürmek istediği ancak fırtına nedeniyle başaramadığı görülüyor.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ!

Güçlükle yürüyen esnafın, fırtınanın şiddetiyle geri geri gitmek zorunda kalması, kentteki fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Benzer manzaralar Adıyaman'da da yaşandı. Kentte etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sırasında Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanların çatısındaki saclar uçtu.

Uçan saclar nedeniyle iki otomobil zarar görürken, itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Lojmanın çatısından uçup diğer binanın üzerine uçan saclar bir bacayı da devirdi. Bina sakinleri ise sacların daha fazla hasar vermemesi için tedbir aldı.

Diğer taraftan fırtına nedeniyle kent merkezinin çeşitli mahallelerinde ağaçlar yerinden söküldü. Ekipler devrilen ağaçları keserek ulaşımın aksamasını önledi.