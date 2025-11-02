Habertürk
Habertürk
        Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattı | Dış Haberler

        Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattı

        Güney Kore, 5'inci yerli askeri casus uydusunu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

        Giriş: 02.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:29
        Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattı
        Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin taşıdığı beşinci casus uydusunun uzaya gönderildiğini duyurdu.

        Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin beşinci yerli üretim casus uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, SpaceX üretimi Falcon 9 roketinin taşıdığı, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan uydunun kalkıştan 14 dakika sonra yörüngeye yerleştiği belirtildi.

        Beşinci uydunun da uzaya fırlatılmasıyla Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi her iki saatte bir izleyebilmesi bekleniyor.

        Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini daha iyi gözlemleyebilmek için uydu ağı kurmayı amaçlayan Güney Kore, ilk casus uydusunu Aralık 2023’te uzaya göndermişti.

