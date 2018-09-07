Güney Kore - Kosta Rika maç önü

Güney Kore ve Kosta Rika, 07 Eylül 2018 Cuma günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 11 puanlı Güney Kore 11. sırada bulunuyor, Kosta Rika 6 puana sahip ve 61. sırada. Güney Kore, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kosta Rika, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Güney Kore kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Kosta Rika sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Güney Kore önceki hafta Kosta Rika mücadelesinde 1-3 yenildi.

Kosta Rika ise Güney Kore maçında 1-3 kazandı.

Güney Kore, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Güney Kore, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Kosta Rika, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kosta Rika 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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