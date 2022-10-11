Güney Kore'den Kuzey açıklaması: Tüm dünyayı tehdit ediyor

Seul'de gazetecilere açıklama yapan Yoon, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey'in nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore 'nin nükleer silahlarının artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Yoon, "Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.

Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.