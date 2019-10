Sulli kimdir, kaç yaşında? Sulli neden öldü? soruları K-Pop tutkunları tarafından meraklala araştırılıyor.

Güney Kore’de f(x) grubunun eski üyelerinden Sulli’nin intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre polis intihar notu bulunmadığını ama ortada başka bir suç delili bulunmadığı için bu ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Polis yetkilileri ayrıca Sulli'nin ağır depresyonla mücadele ettiğini de söyledi ama detay vermedi. Bir polis memuru da "Choi'nin evde yalnız yaşadığı sanılıyor. Hayatına son verdiği anlaşılıyor ama diğer ihtimalleri de değerlendiriyoruz" dedi.

SULLI KİMDİR?

Choi Jin-ri (doğum 29 Mart 1994),ya da sahne adıyla Sulli, Güney Koreli aktristir. Kız grubu f(x)'in eski üyesidir.

Sulli Busan, Güney Kore'de 29 Mart 1994 tarihinde doğdu. Doğum adı "Choi Jin-ri" Korece "gerçek" anlamına gelmektedir. Ailesinin tek kız çocuğudur, iki abisi ve bir erkek kardeşi vardır. 2005 yılında çocuk aktris olarak dizilerde yer almaya başladı. Daha sonra S.M. Entertainment elemelerine katıldı ve şirkete girdi.Girls' Generation üyeleri Tiffany ve Taeyeon ile onlar çıkış yapana kadar aynı yurtta kaldı.

MÜZİK KARİYERİ

5 Eylül 2009'da "La Cha Ta" şarkısıyla f(x) grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptı.

Grubun Red Light promosyonları sırasında "kendisi hakkında sürekli devam eden kötü yorumlar ve doğru olmayan dedikodular yüzünden ruhsal ve fiziksel olarak yorgun" olma nedeniyle Kore eğlence endüstrisinde aktivitelerine ara verdi. Aktivitelerine ara verdiği 24 Temmuz 2014'te açıklandı. Verdiği aradan bir yıl sonra Ağustos 2015'te resmi olarak f(x) grubundan ayrıldığı açıklandı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Sulli oyunculuk yapmaya 11 yaşında başladı. Çocuk yıldız olarak birçok dizide yer aldı. Punch Lady (2007),The Flower Girl is Here (2007) ve BABO (2008) gibi filmlerde küçük roller oynadı. 2012 Ağustos'taTo the Beautiful You adlı dizide başrolü oynamaya başladı. Dizideki rolü için saçınından 60 cm kesildi.

2014 Ağustos'ta The Pirates adlı filmde yardımcı olarak yer aldı. Kasım 2014'te Fashion King adlı filmde başrolü oynadı. 2016'da Kim Soo-hyun ile "Real" adlı filmde oynayacağı açıklandı. Ayrıca bu film, f(x)'ten ayrıldıktan sonraki ilk filmidir.

ÖZEL HAYATI

25 Temmuz 2014'te SM Entertainment Sulli'nin eğlence endüstrisindeki aktivitelerine ruhsal ve fiziksel olarak yorgun olma nedeniyle ara verdiğini açıkladı. Ağustos 2015'te resmi olarak oyunculuk kariyerine odaklanabilmesi içinf(x) grubundan ayrıldığı açıklandı.

19 Ağustos 2014'te Amoeba Culture ve SM Entertainment tarafından Sulli ve Dynamic Duo grubundan Choiza'nın Eylül 2013'ten beri ilişkileri olduğu onaylandı.