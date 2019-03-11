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Ay Boğa burcunda ilerlerken Uranüs ve Mars arasındaki ilerleyişi devam ediyor. Sabah saatlerinde önce Venüs ile görünüm yapıyor. Ardından Mars ile kavuşumda ve Mars Satürn arasındaki görünümü tetikliyor. Gün boyunca pratik, uygulanabilir fikirlere vurgu var. Huzur arayışı artsa da ilişkilerde hassasiyetler tetiklenebilir. İsteklerde ve zevklerde aşırılık, harcamalarda artış, finansal dalgalanma olası. Öğleden sonra dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Nar kırmızı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Profesyonel anlamda kendini gösterme, pozitif bilinirlik çabanız artabilir. Kariyer, ev aile yaşamında sorumlulukları hatırlatan olaylar, finansal konular gündemde.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu gün bireysellik, kendini tanıma ve kimliğini geliştirmek konularına yoğunlaşacaksınız. Gün içinde gelişen olaylar huzur arzunuzla çelişebilir. Haz vermeyen ilişkileri gözden geçirebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ruhsal büyüme ve olgunlaşma adına sınavlar gelişebilir. İlişkilerde zorlandığınız konuların tekrarı yaşanıyorsa size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıkları gözden geçirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sosyal ve girişimci olma arzunuz yüksek. Toplumsal konulardaki duyarlılığınızı tetikleyen olaylar gelişebilir. Ani tutumlar ve öfkeli söylemler gelişse de sınırları korumak önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu otorite ile sorun yaşayabilir, sürekli ortam değişikliği arzulayabilirsiniz. Günlük sorumlulukları yerine getirirken ilişkilerde gerginlik olası. Pasif agresif bir moddasınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yeni yaşam deneyimleri edinme arzunuz yüksek. Kişisel yaratıcılığınızı öne çıkarmak arzunuzu kolaylaştırır. Geçmişten gelen konular derinlerdeki hassasiyetleri tetikleyip tartışmalara yol açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir içinde bulunduğunuz çevre ile sorun yaşıyorsanız, bugün tepkisel tutumlar gösterebilirsiniz. Zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için konsantrasyon önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca bireysel ihtiyaçlarınızla başkalarının ihtiyaçlarını dengelemek konusunda zorlanabilirsiniz. Baskıcı tutumlar nedeniyle huzurunuz bozulabilir. Pratik ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak dengenizi korur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzmanlık gerektiren işlerle uğraşırken sabır sınavları olabilir. Koşulları dönüştürme gücüne sahipsiniz, pratik uygulanabilir hedeflere odaklanın. İşleri bir düzene sokmalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sevdiklerinizle hassasiyetler yanlış anlaşılmalar, kopuşlar yaşanabilir. Tarafsızlığı korumak önemli. İstekleriyle sizi yoran, sorumluluk almayan insanlara karşı net tavırlar önem kazanıyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda, geçmişten gelen travmaların izleri yüzeye çıkarak belirgin hale geliyor. Çocukluk koşullanmalarına takılıp kalmak özgürleşmenize engel olur. Takıntılarınızla yüzleşiyorsunuz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu güven duygusuna olan ihtiyacınız nedeniyle kendinizi sınırladığınız konularla yüzleşiyorsunuz. Hedefleri gözden geçirip yenilemek faydalı olur. Yakınlarınızla ilgili gelişmeler olası.
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