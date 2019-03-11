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Ay Boğa burcunda ilerlerken Uranüs ve Mars arasındaki ilerleyişi devam ediyor. Sabah saatlerinde önce Venüs ile görünüm yapıyor. Ardından Mars ile kavuşumda ve Mars Satürn arasındaki görünümü tetikliyor. Gün boyunca pratik, uygulanabilir fikirlere vurgu var. Huzur arayışı artsa da ilişkilerde hassasiyetler tetiklenebilir. İsteklerde ve zevklerde aşırılık, harcamalarda artış, finansal dalgalanma olası. Öğleden sonra dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Nar kırmızı