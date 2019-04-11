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Ay Yengeç’te ilerliyor. İlk görünüm Kiron ile yaşanıyor. Gün boyu hayal ettiklerini uygulama cesareti olan, cömert, başkalarıyla paylaşmayı seven vasıflarımızla, hayatı sığlaştıran, üretmeyen, tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayın görünümleri sebebiyle içsel konfor ve huzura duyulan ihtiyaç yüksek. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Yeşil
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konular ve sorumlulukları hatırlatan olaylar gelişebilir. Özgüveninizi yükseltip, günü bir amaca odaklanarak geçirmekte fayda var. Sabah saatlerinde çatışmalardan kaçının.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim içinde olup duygularınızı ifade etme arzunuz yüksek. Yakın çevreden insanların ihtiyaçları veya günlük mazeretleri nedeniyle zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkisel tutumlardan kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabırsız ve yargılayıcı davranmaktan çekinin. Ani harcamalar, plansız seyahatler olabilir. Merakınızı cezbedecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Gün içinde öfkeli tutumlar sergileyebilirsiniz dengeyi korumak faydalı olur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değer çatışması yaşayabilirsiniz. Yenilenme arzunuzla, ilişkilerdeki sorunlar çelişebilir. Kendi kendinize yeteceğiniz koşullar yaratmak, dengeyi korumak faydalı olur.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Adaptasyon kabiliyetiniz gün boyu sınanabilir. Bilinçaltınız olumsuz anıları tetikleyebilir. Tembellikten kaçınmak, sizi harekete geçirecek insanlarla bir arada olmak faydalı olur.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mantığınız ve duygularınız tezatlık gösterirken gün boyu karar vermekte zorlanacaksınız. Kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmeye odaklanın. Sabah saatlerinde tepkisel tutumlara maruz kalabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınız ve kendinizi bir amaca adama arzunuz yüksek ancak yakın çevrenizde sizi aşağı çeken olaylar gelişebilir. Başka sorumlulukların motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün amaçlarınızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz güç beklenmedik biçimde ortaya çıkabilir. Başkalarının fikirlerinin sizi engellemesine izin vermeyin. Sabah saatlerinde çatışmalardan kaçının.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal yükünüz fazla. Ortak gelirlerde dikkatli davranmak önemli. Hesapsız riskler almayın. Gün boyu huzursuzluk ve kaygı duyup iniş çıkış yaşayabilirsiniz. Telaşa düşmeden sakin davranmak önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkilerde baskın tavırlar sergileyebilirsiniz. Danışmak ihtiyacı ile size gelen insanları incitmemeye özen gösterin. Eş partner ilişkilerinde duygusal çıkışlara maruz kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde dengeyi korumak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ertelenmiş projelerde gelişmeler yaşanabilir. Hedefleri makul tutmak faydalı olur. Sorumlulukları hatırlatan olaylar nedeniyle içsel baskı hissedebilirsiniz. Gün içinde sağlık hassasiyetleri olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu çocuklar, hobiler ve kaynaklarla ilgili konularda beklentileriniz karşılanacaktır. Hedeflerinizi gerçekleştirmek adına kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sabah saatlerinde gerginlikler olası.
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