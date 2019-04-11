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Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)

Giriş: 11.04.2019 - 09:07 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

11 Nisan Perşembe günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün ün boyu hayal ettiklerini uygulama cesareti olan, cömert, başkalarıyla paylaşmayı seven vasıflarımızla, hayatı sığlaştıran, üretmeyen, tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    Ay Yengeç’te ilerliyor. İlk görünüm Kiron ile yaşanıyor. Gün boyu hayal ettiklerini uygulama cesareti olan, cömert, başkalarıyla paylaşmayı seven vasıflarımızla, hayatı sığlaştıran, üretmeyen, tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayın görünümleri sebebiyle içsel konfor ve huzura duyulan ihtiyaç yüksek. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Yeşil 

     

  • 2Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailevi konular ve sorumlulukları hatırlatan olaylar gelişebilir. Özgüveninizi yükseltip, günü bir amaca odaklanarak geçirmekte fayda var. Sabah saatlerinde çatışmalardan kaçının.

     

  • 3Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İletişim içinde olup duygularınızı ifade etme arzunuz yüksek. Yakın çevreden insanların ihtiyaçları veya günlük mazeretleri nedeniyle zorlanabilirsiniz.  Sabah saatlerinde tepkisel tutumlardan kaçının.

     

     

  • 4Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabırsız ve yargılayıcı davranmaktan çekinin. Ani harcamalar, plansız seyahatler olabilir. Merakınızı cezbedecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Gün içinde öfkeli tutumlar sergileyebilirsiniz dengeyi korumak faydalı olur. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    5|13

     

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu değer çatışması yaşayabilirsiniz. Yenilenme arzunuzla, ilişkilerdeki sorunlar çelişebilir.  Kendi kendinize yeteceğiniz koşullar yaratmak, dengeyi korumak faydalı olur.

     

  • 6Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Adaptasyon kabiliyetiniz gün boyu sınanabilir. Bilinçaltınız olumsuz anıları tetikleyebilir. Tembellikten kaçınmak, sizi harekete geçirecek insanlarla bir arada olmak faydalı olur. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Mantığınız ve duygularınız tezatlık gösterirken gün boyu karar vermekte zorlanacaksınız. Kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmeye odaklanın.  Sabah saatlerinde tepkisel tutumlara maruz kalabilirsiniz. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yaratıcılığınız ve kendinizi bir amaca adama arzunuz yüksek ancak yakın çevrenizde sizi aşağı çeken olaylar gelişebilir. Başka sorumlulukların motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin.  

     

  • 9Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün amaçlarınızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz güç beklenmedik biçimde ortaya çıkabilir.  Başkalarının fikirlerinin sizi engellemesine izin vermeyin. Sabah saatlerinde çatışmalardan kaçının.

     

  • 10Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Duygusal yükünüz fazla. Ortak gelirlerde dikkatli davranmak önemli. Hesapsız riskler almayın. Gün boyu huzursuzluk ve kaygı duyup iniş çıkış yaşayabilirsiniz.  Telaşa düşmeden sakin davranmak önemli. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün ilişkilerde baskın tavırlar sergileyebilirsiniz. Danışmak ihtiyacı ile size gelen insanları incitmemeye özen gösterin. Eş partner ilişkilerinde duygusal çıkışlara maruz kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde dengeyi korumak önemli. 

     

  • 12Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Ertelenmiş projelerde gelişmeler yaşanabilir. Hedefleri makul tutmak faydalı olur. Sorumlulukları hatırlatan olaylar nedeniyle içsel baskı hissedebilirsiniz.  Gün içinde sağlık hassasiyetleri olası.

     

  • 13Günlük burç yorumları (11 Nisan 2019 Perşembe)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

     

     

    Gün boyu çocuklar, hobiler ve kaynaklarla ilgili konularda beklentileriniz karşılanacaktır.  Hedeflerinizi gerçekleştirmek adına kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sabah saatlerinde gerginlikler olası.

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