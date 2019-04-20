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Ay Akrep’te ilerliyor. Sabah saatlerinde kararlılık ön planda. Güneş Boğa’ya geçip Uranüs ile kavuşuyor. Orijinal ve yaratıcı fikirler beliriyor. İçsel özgürlük arayışı yoğunlaşıyor. Venüs Koç’a geçiyor. İlişkilerde baskın tutumlar, macera arayışları artarken, canlı, sıcak, rahat ve macera seven vasıflarımızı belirginleşiyor. Oldukça hareketli bir gündeyiz. Gece uyku sorunu olası. Ayurvedik Astroloj’ide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Taba
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yenilenme, üretim ve finansal kaynakları dönüştürme arzunuz artıyor. Verimli olmak için detaylı düşünmek ve yasal sonuçları değerlendirmek önemli. Öğleden sonra hesaplı riskler almak faydalı olur.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizi yoran ilişkilerden uzak durup, girişimlere odaklanırsanız gün verimli geçer. Öğleden sonra ifade edemediğiniz düşünceler öfkeli biçimde açığa çıkabilir. Epeydir sürüncemede kalmış konularda gelişmeler yaşanabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendi ihtiyaçları için başkasını manipüle eden kişilerden uzak durun. Öğleden sonra bir süredir beklediğiniz konularda hareket, geliştirici iş ilişkileri olabilir. Sinirsel gerginliğe bağlı sağlık sorunları yaşanabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sezgiler çok aktif olurken, hüzün ve yaratıcılık eş zamanlı gelişiyor. Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Öğleden sonra fırsatlar beklenmedik yerden gelebilir kendinizi koşullamayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ailevi konularda hassasiyet olası. Öğleden sonra girişimler, sosyal faaliyetler artabilir. Öneri kabul etmek ve adaptasyon kabiliyetinizi yüksek tutmanız önemli.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu geçmişle hesaplaşırken şüphe yoğunlaşabilir. Öğleden sonra yeni ve geliştirici eğitim fırsatları yakalayabilirsiniz. Tepkisel tutumlarınız artıyor, ifadede seçicilik önemli. Ani harcamalar olası.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şüpheli yaklaşımlar, kıskançlık sebebiyle gerginlikler olası. Öğleden sonra hesapsız harcamalardan kaçının. Geçmişten gelen sorunları gözünüzde büyütmeyin. Romantik ilişkilerde ani gelişmeler olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu şüpheden, yersiz meraktan kaçınıp duygu durumunuzu koruyun. İhtiraslar açığa çıkabilir. Öğleden sonra ilişkiler alanında hareket olası. Kişisel gelişiminize katkı sağlayan insanlara odaklanın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu bilinçaltınız çok aktif, odaklanmak önemli. İlişkilerde finansal sebeplerden zorlanıyorsanız bugün kararlar netleşebilir. Öğleden sonra günlük rutinlerde hareketlenme başlıyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde değerlerinizi eleştiren, sizi yoran insanlara karşı tepkili tutumlarınız artabilir. Gün boyu ilişkilerde birikmiş hassasiyetler açığa çıkarken, öğleden sonra finansal konularda tedbirli davranın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde geçmişten gelen, uzun vadeye yayılmış işlerde hareketlenmeler olası. Öğleden sonra ailevi konularda hassasiyetler artıyor. Harcamalarda artış huzursuzluk olası. Kariyer fırsatlarına, girişimlerinize odaklanın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sizi yoran, kaynaklarınızı tüketen insanlara karşı tedbirli davranın. Öğleden sonra olayların seyri hızlanıyor. İrade ve özerkliğin arttığı hayata yön vereceğiniz imkanlar gelişiyor.
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