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Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)

Giriş: 26.03.2019 - 09:17 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

26 Mart Salı günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Günlük burç yorumlarına göre bugün yeni fikirler, yaratımlar gelişebilir. Önemli konularda karar vermek için enerjimiz artıyor. Risk almaktan kaçınmak gerekiyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    Ay Yay’da ilerlerken Neptün Merkür kavuşumuna görünüm yapıyor. Yeni fikirler, yaratımlar gelişebilir. Önemli konularda karar vermek için enerjimiz artıyor. Risk almaktan kaçınmak gerekir. Gün boyu sezgisel düşünce, kurgusallık, yaratıcı yeteneklerde ve imgeleme gücünde artış var. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Sanatsal etkinlikler, yaratıcı faaliyetler öne çıkıyor. Yazılı, görsel sanatlar alanında ilham, akışkan ifadeler olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Sarı

     

  • 2Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Hayal kurmayı seven Koçlar için bugün yaratıcı fikirler, manevi tatmin sağlayan gelişmeler olası. Hedeflerinizin yaşam amacınıza olan katkısını sorgulayacaksınız. Uzun vadeli planlarınız için danışmanlık alın.

     

  • 3Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Sanat sever Boğalar manen tatmin olacağınız bir gündesiniz. Hatırlanmak sizi memnun edecektir. Gün içinde ani gelişen sabır sınayan olaylar söz konusu. İlişkilerde yaraları onarmak için koşullar elverişli. Yaratıcı becerilerinize yoğunlaşın.

     

  • 4Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Araştırmayı ve öğrenmeyi seven İkizler gün boyu uygulanabilir fikirlere odaklanmak önemli. Enerjiniz arttığı için hızlı sonuçlar bekliyorsunuz ancak ilerleyiş yavaş olacaktır. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.

     

  • 5Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Duyguları yoğun yaşayan Yengeçler gün boyu ilişkilerde onarılmayı bekleyen yaralar açığa çıkabilir. Ailenizden uzaktaysanız yuvaya duyduğunuz özlem artacaktır. Günlük işlere olduğu kadar öze dönmek için de zaman ayırın.

     

  • 6Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    İçindeki ışığın farkında olan Aslanlar gün içinde kısıtlanmalardan özgür olmak adına yanlış kararlar alabilirsiniz. Zihin beden dengesini korumak ve riskli yatırımlardan uzak durmak faydalı olur. Yaratıcı yeteneklerde ve hayal gücünde artış var.

  • 7Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Mükemmellik için çabalayan Başaklar gün içinde tutkulu ve idealist yaklaşımlarınız artıyor. Şefkatli ve destekleyici olmak size insan kazandırıyor. Manevi konulara, yaratıcı işlere odaklanmak veriminizi artırır.

     

  • 8Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Empati kabiliyetleri gelişkin Teraziler bugün sosyal ve aktifsiniz. Size fayda sağlamayan ve enerjinizi tüketen insanlarla ilgili farkındalığınız artıyor. Gün içinde yaratıcı becerilere yoğunlaşmak faydalı olur.

     

  • 9Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Konsantrasyon kabiliyeti gelişkin Akrepler duygusal durumunuzda bir süredir devam eden dalgalanma belirgin hale geliyor. Kararlarınızda etkin olan insanları sorguluyorsunuz. Gün boyu teslimiyetle manevi hazlara yönelmek faydalı olur.

     

  • 10Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Neşeli Yaylar kişisel hedeflerinizi yenilerken yaşamınızda önemli değişiklikler beliriyor. Gün boyu yenilenme arzunuzla riskli girişimlerde bulunmayın. Ailevi hassasiyetler olası.

     

  • 11Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Çalışıp üreterek hayata değer katmak isteyen Oğlaklar gün boyu kontrol edemediğiniz yaşam olayları ile baş etmeyi öğreniyorsunuz. Kayıp ve kazanç birbirine evriliyor. Yatırımlarda tedbirli davranmak önemli.

     

  • 12Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Taviz vermekten hoşlanmayan Kovalar anlam veremediğiniz için yadsıdığınız konularla yüzleşiyorsunuz. Yerleşik inançları değiştirmek ve yenilemek için koşullar gelişiyor. Gün boyu finansal konularda hassasiyetler olası.

     

  • 13Günlük burç yorumları (26 Mart 2019 Salı)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Teslimiyetten hoşlanan Balıklar gün boyu yaratıcı yeteneklerinize yoğunlaşın. Yazılı eserler, sanatsal aktiviteler için gün verimli. Ailevi konularda derinde kalan duygular açığa çıkarken, küskünlükler onarılabilir.

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