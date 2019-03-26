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Ay Yay’da ilerlerken Neptün Merkür kavuşumuna görünüm yapıyor. Yeni fikirler, yaratımlar gelişebilir. Önemli konularda karar vermek için enerjimiz artıyor. Risk almaktan kaçınmak gerekir. Gün boyu sezgisel düşünce, kurgusallık, yaratıcı yeteneklerde ve imgeleme gücünde artış var. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Sanatsal etkinlikler, yaratıcı faaliyetler öne çıkıyor. Yazılı, görsel sanatlar alanında ilham, akışkan ifadeler olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Sarı