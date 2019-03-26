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Ay Yay’da ilerlerken Neptün Merkür kavuşumuna görünüm yapıyor. Yeni fikirler, yaratımlar gelişebilir. Önemli konularda karar vermek için enerjimiz artıyor. Risk almaktan kaçınmak gerekir. Gün boyu sezgisel düşünce, kurgusallık, yaratıcı yeteneklerde ve imgeleme gücünde artış var. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Sanatsal etkinlikler, yaratıcı faaliyetler öne çıkıyor. Yazılı, görsel sanatlar alanında ilham, akışkan ifadeler olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Sarı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Hayal kurmayı seven Koçlar için bugün yaratıcı fikirler, manevi tatmin sağlayan gelişmeler olası. Hedeflerinizin yaşam amacınıza olan katkısını sorgulayacaksınız. Uzun vadeli planlarınız için danışmanlık alın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sanat sever Boğalar manen tatmin olacağınız bir gündesiniz. Hatırlanmak sizi memnun edecektir. Gün içinde ani gelişen sabır sınayan olaylar söz konusu. İlişkilerde yaraları onarmak için koşullar elverişli. Yaratıcı becerilerinize yoğunlaşın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Araştırmayı ve öğrenmeyi seven İkizler gün boyu uygulanabilir fikirlere odaklanmak önemli. Enerjiniz arttığı için hızlı sonuçlar bekliyorsunuz ancak ilerleyiş yavaş olacaktır. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Duyguları yoğun yaşayan Yengeçler gün boyu ilişkilerde onarılmayı bekleyen yaralar açığa çıkabilir. Ailenizden uzaktaysanız yuvaya duyduğunuz özlem artacaktır. Günlük işlere olduğu kadar öze dönmek için de zaman ayırın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İçindeki ışığın farkında olan Aslanlar gün içinde kısıtlanmalardan özgür olmak adına yanlış kararlar alabilirsiniz. Zihin beden dengesini korumak ve riskli yatırımlardan uzak durmak faydalı olur. Yaratıcı yeteneklerde ve hayal gücünde artış var.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Mükemmellik için çabalayan Başaklar gün içinde tutkulu ve idealist yaklaşımlarınız artıyor. Şefkatli ve destekleyici olmak size insan kazandırıyor. Manevi konulara, yaratıcı işlere odaklanmak veriminizi artırır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Empati kabiliyetleri gelişkin Teraziler bugün sosyal ve aktifsiniz. Size fayda sağlamayan ve enerjinizi tüketen insanlarla ilgili farkındalığınız artıyor. Gün içinde yaratıcı becerilere yoğunlaşmak faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Konsantrasyon kabiliyeti gelişkin Akrepler duygusal durumunuzda bir süredir devam eden dalgalanma belirgin hale geliyor. Kararlarınızda etkin olan insanları sorguluyorsunuz. Gün boyu teslimiyetle manevi hazlara yönelmek faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Neşeli Yaylar kişisel hedeflerinizi yenilerken yaşamınızda önemli değişiklikler beliriyor. Gün boyu yenilenme arzunuzla riskli girişimlerde bulunmayın. Ailevi hassasiyetler olası.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Çalışıp üreterek hayata değer katmak isteyen Oğlaklar gün boyu kontrol edemediğiniz yaşam olayları ile baş etmeyi öğreniyorsunuz. Kayıp ve kazanç birbirine evriliyor. Yatırımlarda tedbirli davranmak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Taviz vermekten hoşlanmayan Kovalar anlam veremediğiniz için yadsıdığınız konularla yüzleşiyorsunuz. Yerleşik inançları değiştirmek ve yenilemek için koşullar gelişiyor. Gün boyu finansal konularda hassasiyetler olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Teslimiyetten hoşlanan Balıklar gün boyu yaratıcı yeteneklerinize yoğunlaşın. Yazılı eserler, sanatsal aktiviteler için gün verimli. Ailevi konularda derinde kalan duygular açığa çıkarken, küskünlükler onarılabilir.
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