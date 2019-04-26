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Ay sabah saatlerinde Oğlak’ta ilerliyor. Öğleden sonra Kovaya geçip Uranüs ve Güneş kavuşumuna görünüm yapıyor. Neptün Mars görünümü kesinleşiyor. Samimiyetin ve dürüst girişimlerin önemli olduğu bir gündeyiz. Aldatılma, dolandırılma konularına dikkat etmek, tedbirli olmak gerekir. Ani enerji değişimleri, kronik yorgunluk olası. Kova’da İlkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışma önem kazanıyor. Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık mavi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşme arzunuz yüksek ancak çevresel koşullar sıkıntılı olabilir. Gün boyu içsel ihtiyaçlara yoğunlaşın. Öğleden sonra teknolojik aletlerle ilgili arızalar olası, detaylı araştırma yapın acele karar vermeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer, bilinirlik ve statü konularında gelişmeler olası. Hayatınızı profesyonel bir sistem içinde geçiriyorsanız özgür çalışma arzunuz tetiklenebilir. Gün boyu fikir çatışmaları olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp, vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde gerginlikler öğleden sonra sağlık hassasiyetleri olası.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu dönüşüm gerektiren konularla yüzleşebilirsiniz. Spiritüel bilgiye, inanç derinliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşırı vericilikten, başkaları için borçlanmaktan kaçının.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sabır sınavları gelişebilir. Öğleden sonra ilişkiler anlaşmalar alanında hareket olası. Fedakarlık gerektiren durumlar yaşanabilir. Olayları geniş açıdan değerlendirin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sağlık hassasiyetleri, sindirim sorunları olası. Günlük rutinlerinizi kolaylaştırın, kendinizi çok zorlamayın. Öğleden sonra eleştirinin dozuna dikkat edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne yorgun başlıyorsunuz. Ailevi konular sizi meşgul edebilir. Öğleden sonra romantik konular, çocuklarla ilgili hassasiyetler yaşanabilir. Harcamalara dikkat edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu finansal konularda iniş çıkış yaşanabilir, beklentileri dengeleyin. Eleştirel tutumlar, sert ifadeler gelişebilir. Öğleden sonra ailevi konular, ev yaşam alanına dair hassasiyetler olası.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde finansal hassasiyetler olası. Öğleden sonra hedeflerinizi gözden geçirip yenilemek için imkanlar gelişiyor. İç huzuruna duyduğunuz ihtiyaç artıyor. Yakınlarınızla ilgili gelişmeler olası.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah riskli yatırımlara dikkat edin. Söylemler sertleşiyor, sağlık hassasiyetleri gelişebilir ruh beden dengesini koruyun. Öğleden sonra fikir çatışmaları gelişebilir, adil olmak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah gelişen olayların uzun vadeli etkileri olabilir. Öğleden sonra aşırı tepkilere dikkat edin ailevi hassasiyetler tetiklenebilir. Kendini olduğunda farklı gösteren insanlara karşı tedbir önemli.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkilerde dengeyi korumak zorlaşıyor. Öğleden sonra yurtdışından haber alabilirsiniz. Makul beklentileri karşılayan gelişmeler olası. Yazılı işleri kontrol edin, riskli anlaşmalardan kaçının.
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