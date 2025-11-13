Habertürk
        Gupse Özay: Barış'ı kıskanmıyorum

        Gupse Özay: Barış'ı kıskanmıyorum

        Ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda eşi Barış Arduç'u kıskanmadığını dile getirdi

        Giriş: 13.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:49
        "Barış'ı kıskanmıyorum"
        2020'de meslektaşı Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay, iki yıl sonra kızları Jan Asya’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

        Gupse Özay, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Eşini kıskanıp kıskanmadığı sorusuna yanıt veren Gupse Özay; "Barış'ı kıskanmıyorum... Hem partnerlerimi tanıyorum hem kocamı tanıyorum" ifadelerini kullandı.

