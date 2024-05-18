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        Haberler Dünya Gürcistan Cumhurbaşkanı, tartışmalı 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti

        Gürcistan Cumhurbaşkanı, tartışmalı 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti

        Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, haftalardır süren protestoların gölgesinde, parlamentoda onaylanan 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:57
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        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
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        Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili'nin muhalifler tarafından 'Rus yasası' olarak da adlandırdığı 'yabancı etkinin şeffaflığı' adlı yasayı veto ettiği bildirildi.

        Ancak Zourabichvili'nin vetosu, iktidar partisi ve destekçisi partilerin çoğunlukta olduğu parlamentoda yapılacak yeni bir oylama ile geçersiz kılınabilir.

        Irakli Kobakhidze'nin lideri olduğu iktidar, parlamentoda Zourabichvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak salt çoğunluğa sahip.

        Yasa tasarısı, geçtiğimiz hafta tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen oylamada, 150 sandalyeli Gürcistan Parlamentosu'nda, oturuma katılan 116 vekilden 84'ünün lehte oyunu alarak üçüncü oylamada yasalaşmıştı.

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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu yasanın 'yanlış bir yöne atılmış adım' olduğunu söyleyerek, "Bu yasa Gürcistan'ı Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinden uzaklaştıracak" açıklamasını yapmıştı.

        Avrupa Birliği de Gürcistan'ı yasayı geri çekmeye çağırmış, Gürcistan'ın bu yasayı onaylamasının AB'ye üyelik yolunda ciddi bir negatif etki yarattığını belirtmişti.

        Parlamentodan onay alan yasa, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" (yabancı etki ajanı) olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

        Yasaya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.

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