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        Haberler Dünya Gürcistan'daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı

        Gürcistan'daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı

        Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:36
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        Gürcistan'da haftalardır devam eden "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protesto gösterilerinde dün gece arbede yaşandı

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        Protestocular ve polis arasında çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı

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        Gürcistan İçişleri Bakanlığı, protestoculardan 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

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        Gürcistan güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde toplanan protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları kullandı

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        Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

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        Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını öne sürerek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

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