Gürcistan'daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gürcistan'da haftalardır devam eden "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protesto gösterilerinde dün gece arbede yaşandı
Protestocular ve polis arasında çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, protestoculardan 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Gürcistan güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde toplanan protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları kullandı
Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.