İngiltere, gönüllü bir sığınmacıyı para vererek Ruanda'ya gönderdi

İngiliz medyasında yer alan habere göre, geçen hafta yasalaşan Ruanda Planı'na göre bu ülkeye gönderilebilecek kişiler arasında yer almayan Afrika kökenli bir sığınmacı, gönüllü olarak Ruanda'ya gitmeyi kabul etti.

İngiltere'ye yasal yollarla gelip sığınma talebinde bulunan ancak talebi kabul edilmeyen sığınmacıya Ruanda'ya gitmesi karşılığında 3 bin sterlin (yaklaşık 120 bin lira) yardım parası da verildi.

Teklifi kabul eden sığınmacının pazartesi günü tarifeli uçakla Ruanda'ya gönderildiği ifade edildi.

Afrika kökenli şahsı Ruanda'ya gönderme işlemi, Ruanda Planı'na paralel olarak yürütülen gönüllülük esaslarına göre yapıldı.

REKLAM Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiliz vergi mükellefleri bir gönüllünün uçağa binmesi için yalnızca 3 bin sterlin ödemiyor, ona gelecek 5 yılda yemek ve kalacak yer sağlanması için de Ruanda'ya para ödüyor. Bu seçim öncesi safsatanın kişi başına 2 milyon sterline (yaklaşık 80 milyon lira) mal olması muhtemel." ifadelerini kullandı. Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage ise, "Bu oyuna gelmeyin." değerlendirmesini yaptı. Farage, Manş Denizini botlarla geçen düzensiz göçmenlere işaret ederek, "Bu, botları durdurmaz." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, Arnavutluk'la yapılan anlaşma çerçevesinde ülkedeki Arnavut göçmenlere de ülkelerine dönmesi karşılığında ödeme yapıyor. Geçen yıl medyaya yansıyan haberlere göre İngiltere birçok Arnavut göçmene 1500 sterlin (yaklaşık 60 bin lira) ödeme yaptı. RUANDA PLANI Düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini engellemek ve ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmek isteyen İngiltere, Ruanda Planı'nı hazırlamıştı. Geçen hafta yasalaşan plana göre kendi ülkesine sınır dışı edilemeyen kişiler "güvenli ülke" kabul edilen Ruanda'ya sınır dışı edilecek.