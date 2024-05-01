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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: 28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak - 1 Mayıs Hava Durumu

        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 28 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da yağmurla birlikte çöl tozu da bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 07:30
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        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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