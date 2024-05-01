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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Çorum'da eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Çorum İskilip'te iki yıl önce boşandığı eski eşi ve kocasıyla sokakta tartışan zanlı, eski eşinin kocasını ve kavgayı ayırmaya çalışan başka bir evli çiftten kadını bıçaklayarak öldürdü, adamı ise ağır yaraladı. Polis ekiplerince yakalanan zanlının, akşam saatlerinde eski eşi ve kocasının şikayeti üzerine gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 06:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 06:30
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        Eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

        Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Balaban çifti ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

        Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        SUNGURLU ÇİFTİ, AKŞAM SAATLERİNDE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

        Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

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