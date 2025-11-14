Habertürk
        Haberler Gündem Politika Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Binası'ndaki tuvalet skandalına ilişkin tepki | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Binası'ndaki tuvalet skandalına ilişkin tepki

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler, odalara tuvaletlerini yaptı. Gürsel Tekin olaya tepki gösterirken, "Maalesef çok üzücü, çok çirkin" dedi. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Partimizin kurumsal kimliğine ve partililerimize yapılmıştır" denildi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 14.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:43
        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda "tuvalet" krizi
        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Zeki Şen'in odasına bazı kişilerin tuvaletlerini makam koltuğuna yapmalarına tepki gösteren Gürsel Tekin, "Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dün gece saatlerinde gelen partili bir grup Gürsel Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya girdi. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına tuvaletlerini yaptı. Saldırının ardından henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı.

        Sabah saatlerinde ise temizlik görevlileri odaya girdiklerinde şoke oldu. Görevliler karşılaştıkları manzaranın ardından polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Şen'in makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı. Ekipler, odada bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alırken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        "MAALESEF ÇOK ÜZÜCÜ"

        Öte yandan, olaya tepki gösteren Gürsel Tekin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasında Tekin, "Polis arkadaşlarımız var ama katlar arasındaki yangın merdiveninden girerek yapılmış. Bütün bunlar savcılıkta soruşturmada. Tanıdık mı yoksa yabancı mı bilmiyoruz. Kim olduğunu soruşturma sonrasında görmüş olacağız. Daha önce aşağıdaki bilgisayar odamızda da benzer olaylar oldu. Bütün bunları olabildikçe tolere etmeye çalıştık. Bu saatten sonra tolere etmek söz konusu değil. Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Birçok arkadaşımızın ibadetini yaptığı yerde sıkıntıların olduğunu gördük. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz. Güvenlik kamerasında girişleri çıkışların hepsini görüyorsunuz. Bizim bütün odalarımızda güvenlik kameraları var" ifadelerini kullandı.

        İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu bina partimizin binasıdır. Bu binaya yapılan her türlü saldırı partimizin kurumsal kimliğine ve partililerimize yapılmıştır" denildi.

        #Son dakika haberler
