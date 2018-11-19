Cadde'nin haberine göre, 24 Ağustos'da evlenecek olan Gurur Aydoğan-Başak Güröz çifti, şimdiden düğün hazırlıklarına başladıklarını ve her şeyi en inci detayına kadar düşündükleri için ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

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