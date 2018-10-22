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Ağustos ayında dünya evine gireceklerini söyleyen ikili, "Birkaç organizasyon şirketi ve otelle görüştük. İçlerinden birini seçeceğiz, net olan düğün ağustos ayında olacak" dedikten sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.