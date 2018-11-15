2 | 16

Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Gurur Aydoğan, “Nikah işlemlerini tamamladık. 24 Ağustos’ta evleneceğiz. Bu tarih aynı zamanda tanışma yıl dönümümüz. O yüzden bizim için ayrı bir öneme sahip” şeklinde konuştu.