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Guterres: Avrupa'da göç konusunda yeni bir anlayışa ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bana göre, Avrupa'nın ortak göç politikası olması çok önemli. Bunun için göç konusunda yeni bir anlayışa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Guterres: Avrupa'da göç konusunda yeni bir anlayışa ihtiyaç var
BM Genel Sekteri Guterres, sosyal entegrasyona yatırım çağrısı yaptı
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AA

Guterres, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avrupa kapsamında hiçbir ülke, bu meydan okumaya (göç) tek başına çözüm bulamaz. Bana göre, Avrupa'nın ortak göç politikası olması çok önemli. Bunun için göç konusunda yeni bir anlayışa ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

"Annem 97 yaşında. Tahmin edeceğiniz gibi ciddi problemleri var. Lizbon'da evimizde anneme 24 saat destek veriyoruz. Ona destek verenlere baktığımda pek Portekizli görmüyorum." diye konuşan Guterres, göçün gerekli ve çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Guterres, göçün ihtiyaç değil, tercih olması için çalışılması gerektiğini dile getirerek, "Bu ancak Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesiyle mümkün olur." ifadesini kullandı.

"Tüm toplumlarımız 'çok etnisiteli, dinli ve kültürlü' hale geliyor. Bu bir zenginlik, tehdit değil." diyen Guterres, sosyal entegrasyona büyük yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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