Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Guterres'ten camiye düzenlenen saldırıya kınama | Dış Haberler

        Guterres'ten camiye düzenlenen saldırıya kınama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Guterres'ten camiye düzenlenen saldırıya kınama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklanmasından "derin bir rahatsızlık duyduklarını" belirten Dujarric, "Genel Sekreter, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye düzenlediği bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor." dedi.

        Dujarric, bu tür şiddet eylemlerinin ve dini mekanlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, dini mekanlara her zaman saygı gösterilmesi ve bu mekanların korunması gerektiğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Genel Sekreter'in ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirten Dujarric, "Bu tür olaylar, gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken, artan aşırılıkçı şiddet örüntüsünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

        "İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını kınadık ve kınamaya devam edeceğiz." diye konuşan Dujarric, "işgalci güç" olarak İsrail'in, Filistinli sivil halkı korumak ve saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

        Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Guterres
        #BM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Söndürme uçağı ile irtibat koptu!
        Söndürme uçağı ile irtibat koptu!
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?