Güzide Duran: Tamamen bırakmadım

Giriş: 18.03.2019 - 09:14 | Güncelleme:  

Eşi Adnan Aksoy'un işleri nedeniyle bir süredir Amerika'da olan Güzide Duran, Ortaköy'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. "Amerika'ya dönecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Güzide Duran, "Amerika'ya gidip geliyoruz. Çocuklarda burayı çok özlemişti. Gider miyiz, burada kalır mıyız bilmiyorum" dedi

  • 1Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    1|36

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türkiye'den iş teklifleri geldiğini dile getiren Güzide Duran, "Beni heyecanlandıran bir şey olsun istedim. Bir TV programı teklifi gelmişti ama beni heyecanlandırması gerekiyor. Podyuma da olmaz diyemiyorum. Tekrar heyecanlanacağım bir şey olursa yaparım. Tamamen bırakmadım" diye konuştu.

  • 2Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    2|36

    Adnan Bey'in kararlarına saygı duyduğunu da sözlerine ekleyen Güzide Duran, "Eşiniz sizi destekler mi?" sorusuna ise, "O algı beni çok sinir ediyor. Ben yeterki bir şeyi gerçekten çok isteyeyim. Defileyede çıktım, TV programı da yaptım evliliğim sürecinde. Yeterki ben isteyeyim" diye yanıt verdi.

  • 3Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    3|36

    Amerika'da beş yıl geçiren Duran, Serenay Sarıkaya ve Aslı Enver'i çok beğendiğini dile getirdi.

  • 4Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    4|36
  • 5Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    5|36
  • 6Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    6|36
  • 7Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    7|36
  • 8Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    8|36
  • 9Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    9|36
  • 10Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    10|36
  • 11Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    11|36
  • 12Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    12|36
  • 13Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    13|36
  • 14Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    14|36
  • 15Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    15|36
  • 16Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    16|36
  • 17Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    17|36
  • 18Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    18|36
  • 19Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    19|36
  • 20Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    20|36
  • 21Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    21|36
  • 22Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    22|36
  • 23Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    23|36
  • 24Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    24|36
  • 25Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    25|36
  • 26Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    26|36
  • 27Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    27|36
  • 28Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    28|36
  • 29Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    29|36
  • 30Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    30|36
  • 31Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    31|36
  • 32Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    32|36
  • 33Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    33|36
  • 34Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    34|36
  • 35Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    35|36
  • 36Güzide Duran: Tamamen bırakmadım - Magazin haberleri
    36|36

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0