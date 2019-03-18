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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türkiye'den iş teklifleri geldiğini dile getiren Güzide Duran, "Beni heyecanlandıran bir şey olsun istedim. Bir TV programı teklifi gelmişti ama beni heyecanlandırması gerekiyor. Podyuma da olmaz diyemiyorum. Tekrar heyecanlanacağım bir şey olursa yaparım. Tamamen bırakmadım" diye konuştu.