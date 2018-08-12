Gwangju - Korean Police maçı heyecanı

Gwangju ve Korean Police, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 32 puanlı Gwangju 4. sırada bulunuyor, Korean Police 40 puana sahip ve 1. sırada. Gwangju son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Korean Police, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 792. İddaa'da Gwangju kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Korean Police kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gwangju son hafta oynanan Daejeon Citizen maçında 1-1 berabere kaldı.

Korean Police ise Busan I Park maçında 0-0 berabere kaldı.

Gwangju, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gwangju, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

Korean Police ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korean Police, 13 gol atarken 5 gol yedi.

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