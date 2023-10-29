Dünyadan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ilişkin dünyanın dört bir yanındaki liderlerden kutlama mesajları geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamasında, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı.

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Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

REKLAM Devlet erkanı Anıtkabir'de Haberi Görüntüle "Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim." Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi. NATO'DAN MESAJ NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı. Retweet to join us in celebrating our Ally Türkiye 🇹🇷



Today marks the 100th anniversary of the foundation of the Republic of Türkiye#29Ekim #CumhuriyetBayramı #TürkiyeYüzyılı



🤝 @TurkDelNATO #WeAreNATO pic.twitter.com/TKvKFcfYth — NATO (@NATO) October 29, 2023 Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı. NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı. NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

KRAL CHARLES'TAN MESAJ İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kutlama mesajı gönderdi. Paylaşım İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı. Kral Charles'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizin kuruluşunun 100. yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. REKLAM 2015 yılındaki ziyaretimi ve Türk halkının gösterdiği misafirperverliği sevgiyle hatırlıyorum. Bu yıl Şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk halkının, devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu ifade etmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki sıcak dostluğun ve giderek daha da yakınlaşan ortaklığın devamını içtenlikle diliyorum. Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceği ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin 100. yılını kutlarken, ben ve eşim size en içten iyi dileklerimizi iletiyoruz. İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUM İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi tebrik etti. Many congratulations to Türkiye on the Centenary of the Proclamation of the Republic. Looking forward to further promoting and strengthening our bilateral relations and to become joint Allies in @NATO



🇸🇪 🇹🇷 @HakanFidan @MFATurkiye pic.twitter.com/pdWJ2rtwXI — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) October 29, 2023 Billström açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'yi tebrik ediyorum. İkili ilişkilerimiz daha da geliştirip güçlendirmeyi ve birlikte NATO müttefiki olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" KATAR EMİRİ TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı. Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü. Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar’a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. LUKAŞENKO CUMHURİYETİN 100. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor." ifadesini kullandı. Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti. Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti: "Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Minsk, Ankara'yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz." Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.