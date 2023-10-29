Pendikspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN Pendikspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, ligde 9 maçta 27 puan topladı. Küme düşme hattındaki Pendikspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Pendikspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oluyor.

STAT: Pendik

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Erencan, Halil Akbunar

TEKNİK DİREKTÖR: Ivo Vieira

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe'nin 27 puanı bulunuyor. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise 7 puan topladı.

3. RANDEVU Süper Lig’e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası’nda eşleşti. 14 Aralık 1999’da Pendik’te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

REKLAM 20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

F.BAHÇE KAZANIRSA REKORUNU GELİŞTİRECEK Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor’u, deplasmanda da Alanyaspor’u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. ‘Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım’ rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor’u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa’yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor’u da 1-0’lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6’sında da rakiplerine gol izni vermedi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI 9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.