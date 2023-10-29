Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Pendikspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? Pendikspor FB maçı canlı anlatım ekranı! Pendik Fenerbahçe maçı canlı skor - Fenerbahçe Haberleri

        Pendikspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Pendikspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, ligde 9 maçta 27 puan topladı. Küme düşme hattındaki Pendikspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Pendikspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oluyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        STAT: Pendik

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Erencan, Halil Akbunar

        TEKNİK DİREKTÖR: Ivo Vieira

        FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

        Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe'nin 27 puanı bulunuyor. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise 7 puan topladı.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        3. RANDEVU

        Süper Lig’e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası’nda eşleşti. 14 Aralık 1999’da Pendik’te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

        REKLAM

        20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

        F.BAHÇE KAZANIRSA REKORUNU GELİŞTİRECEK

        Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor’u, deplasmanda da Alanyaspor’u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. ‘Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım’ rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor’u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

        DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

        Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa’yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor’u da 1-0’lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6’sında da rakiplerine gol izni vermedi.

        LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

        9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti