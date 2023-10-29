Boğazda görkemli tören! Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, gemilerin törenle boğazdan geçeceği, Solo Türk ve Türk Yıldızları'na ait 20 savaş uçağının Boğaz üzerinde uçacağı ve 101 pare top atışı yapılacağı belirtilmişti. İlk olarak savaş uçakları tarafından Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için "100" sayısı ile ay yıldız gökyüzüne yazıldı. 100 savaş gemisi de boğazdan geçmeye başladı

Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:28 facebook

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