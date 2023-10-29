Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğazda görkemli tören!

        Boğazda görkemli tören!

        Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, gemilerin törenle boğazdan geçeceği, Solo Türk ve Türk Yıldızları'na ait 20 savaş uçağının Boğaz üzerinde uçacağı ve 101 pare top atışı yapılacağı belirtilmişti. İlk olarak savaş uçakları tarafından Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için "100" sayısı ile ay yıldız gökyüzüne yazıldı. 100 savaş gemisi de boğazdan geçmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazda görkemli tören!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlamaları için hazırladığı görkemli tören İstanbul Boğazı'nda başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yapılan paylaşımda TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisinin törenle boğazdan geçeceği, 20 savaş uçağının boğaz üzerinde uçacağı ve 101 pare top atışı yapılacağı belirtilmişti.

        Title

        Bu kapsamda ilk olarak gösteri uçakları tarafından Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için "100" sayısı ile ay yıldız gökyüzüne yazıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 100 savaş gemisi de boğazdan geçmeye başladı. TCG Anadolu mürettebatı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çımariva selamı ile selamladı. Görkemli törende İstanbullular da boğaza koştu.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti