Haberler Spor Diğer Milli sporcular Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı - Diğer Haberleri

Milli sporculardan Habertürk'e 100. yıl mesajları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, milli sporcularımız da Habertürk'e özel kutlama mesajları paylaştı. İşte ay-yıldızlı sporcuların 100. yıl mesajları... İnanç Ergülen iergulen@haberturk.com Giriş: 29.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:26 facebook

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Eda Erdem - Fenerbahçe Opet

(Milli voleybolcu) 100. kuruluş yıldönümünde bize Cumhuriyet'i sunan, kuran Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir minnet ve şükranla anıyorum. 'Atamızın izindeyiz, Cumhuriyet'in Feneriyiz' diyerek ülkemiz için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımızı, ulusumuzu gururlandırmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum.

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Zehra Güneş - VakıfBank

(Milli voleybolcu) Marşlarımızı her duyduğumda- sadece salonda ya da kürsüde değil, okulların önünden geçerken, zaman zaman çok özel maçlardan önce kulaklığımda dinlerken- gözlerim istemsizce doluyor. Atamızın ve tüm silah arkadaşlarının ve fedakâr Türk milletinin, güzel ülkemiz için yaptıkları tartışmaya sonsuza dek kapalı. Atamızın kızlarından biri olarak, minnet borcum sonsuz… Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemizi gururlandıran, parçası olduğum tüm başarılar benim için çok değerli. Paris’te milli marşımızı en yüksek sesle söylemek dileğiyle, Cumhuriyet hepimize emanet…