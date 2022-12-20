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“GYODER PropTech HUB YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi” Maslak’ta açılıyor

Proptech pazarını desteklemek, sınır ötesi iş birlikleri ile büyütmek amacıyla GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile kurulan “GYODER Proptech HUB YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi” Maslak’ta açılıyor. Merkez, gayrimenkul dikeyindeki girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek

“GYODER PropTech HUB YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi” Maslak’ta açılıyor
HABERTURK.COM

GYODER'in üyesi olan yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplamak amacıyla GYODER PropTech HUB YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi Maslak’ta açılıyor. Merkez; yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, Proptech girişimcileri ve Proptech'lere ihtiyaç duyan müşterilerin bir araya gelebildiği bir girişimcilik merkezi olacak.

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile Maslak 1453 yerleşkesinde kurulacak olan PropTech HUB, gayrimenkul sektöründe GYODER üyesi olan yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplayarak sektörün yurt dışına açılan penceresi olmayı amaçlıyor. Start-Up House ise; gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncüler ile iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, GYODER üyeleri arasında bir sinerji ortamı yaratmak adına yeni nesil Co-Working imkanı sağlayacak.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Proptech’in dünyanın en büyük pazar büyüklüğüne sahip gayrimenkul dikeyinin teknoloji açılımı olduğunu belirterek, “Dönüşmekte olan bu dev sektör, büyüklüğü ve hacmi ile en büyük teknoloji fırsatlarını içerisinde barındırıyor. İşlerin yapılış şeklini değiştirmenin ne kadar zorlu olduğunun bilincindeyiz. Bu zorlukları, daha iyi çözümleri daha hızlı geliştirmek, Türkiye'de ve dünyada daha kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için bir araya gelme fırsatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün öncü isimlerinden olan ekibimiz, kurumları ve yatırımcıları gelecek vadeden startup’larla buluşturarak teknolojik ilerlemeyi hızlandıran toplantı ve etkinlikler düzenlemek için ekosistemini ve sahip olduğu deneyimi bu projeyle bir araya getirecek” şeklinde konuştu.

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