Red Bull Salzburg'la gösterdiği çılgın performansa Borussia Dortmund'da da devam eden Erling Haaland, Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan vatandaşı Alexander Sörloth hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

433'e açıklamalar yapan Norveçli yıldız, Sörloth için "Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici." dedi.

Genç yıldız ayrıca "Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak." değerlendirmesinde de bulundu.