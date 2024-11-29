21 Kasım’da başlayan Hac ek kayıt işlemleri için verilen süre bugün sona eriyor. Bu sebeple kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen adaylar ‘’Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak olup kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte 2025 Hac ek kayıt ekranı ve ücreti…