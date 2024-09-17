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        Haberler Bilgi Hac ön kayıt ve kayıt yenileme ekranı: Süre uzatıldı! 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme ekranı: 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süreç 16 Eylül'de sona ermişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu. Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:08
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        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bu süre uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasına göre, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme e-Devlet ekranı…

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        2025 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TARİH UZATILDI!

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

        Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        ‘’2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

        Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler.’’

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        2025 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

        Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

        ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İÇİN (E-DEVLET) TIKLAYINIZ

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        2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?

        2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

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        2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

        0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek ve gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

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        Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

        Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

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